СМИ: Кремль попросил чиновников снизить «медийную активность» перед инаугурацией Путина

Администрация президента уже рекомендовала федеральным чиновникам в преддверии инаугурации Владимира Путина «снизить медийную активность», чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица» в преддверии инаугурации.

«Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно, иначе новость об инаугурации не будет выглядеть как что-то значимое», — цитирует «Коммерсант» политолога Аббаса Галямова.

По его словам, такое решение является правильным «с технологической точки зрения». Отмечается, что федеральные чиновники уйдут из публичного пространства уже после 3 мая.

Напомним, что инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок состоится 7 мая. На следующий день Госдума уже может утвердить кандидатуру премьера, которую внесет президент.