Минобороны РФ разрешит солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях

Минобороны России планирует предоставить возможность контрактникам, которые служат на должностях солдат и сержантов, проходить бесплатно санаторно-курортное лечение. Прежде такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

Отмечается, что соответствующий проект уже разработан. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что министерство обороны начнет выплачивать пособия безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. Это связано с тем, что в некоторых гарнизонах они не могут работать по профессии и получают статус безработных.