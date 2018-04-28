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Минобороны РФ разрешит солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях

02:31, 28.04.2018
Минобороны РФ разрешит солдатам-контрактникам бесплатно отдыхать в санаториях
Фото: commons.wikimedia.org / Frolzart

Минобороны России планирует предоставить возможность контрактникам, которые служат на должностях солдат и сержантов, проходить бесплатно санаторно-курортное лечение. Прежде такую возможность имели только офицеры и прапорщики.

Отмечается, что соответствующий проект уже разработан. Сейчас документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в этом году, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что министерство обороны начнет выплачивать пособия безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. Это связано с тем, что в некоторых гарнизонах они не могут работать по профессии и получают статус безработных.

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