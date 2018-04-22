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Лидер оппозиции Армении в воскресенье обсудит с премьером передачу власти

03:33, 22.04.2018
Лидер оппозиции Армении в воскресенье обсудит с премьером передачу власти
Фото: pixabay.com

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что сегодня утром пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. На встрече они обсудят условия передачи власти.

«Моя встреча состоится завтра в 10.00 (09.00 мск) в гостинице Marriott. Переговоры пройдут вокруг отставки Саргсяна и передачи власти без потрясений», — сказал Пашинян в видеообращении, накануне размещенном на его странице в Facebook.

17 апреля парламент Армении избрал премьер-министром Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длятся с 13 апреля.

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