Лидер оппозиции Армении в воскресенье обсудит с премьером передачу власти

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что сегодня утром пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. На встрече они обсудят условия передачи власти.



«Моя встреча состоится завтра в 10.00 (09.00 мск) в гостинице Marriott. Переговоры пройдут вокруг отставки Саргсяна и передачи власти без потрясений», — сказал Пашинян в видеообращении, накануне размещенном на его странице в Facebook.

17 апреля парламент Армении избрал премьер-министром Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длятся с 13 апреля.