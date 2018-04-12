СМИ сообщили о возможном объединении Минпромторга и Минэнерго РФ

Министерство промышленности и торговли России могут объединить с Министерством энергетики в рамках формирования нового правительства после инаугурации президента РФ 7 мая.

Как пишет RNS со ссылкой на источники, регулирование электроэнергетики может быть выделено в отдельную структуру.

«Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру», — рассказал агентству федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения.

Другой чиновник подтвердил, что знает о такой инициативе, но она может быть одним из вариантов структуры нового правительства.

«Это может быть версией. Вообще сейчас могут быть любые варианты», — отметил он.

До 2008 года в России существовало Министерство промышленности и энергетики РФ. Указом президента оно было упразднено, в результате чего были образованы Минпромторг и Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в новой структуре правительства не будет Министерства образования и науки. Вместо него появятся Министерство образования и Министерство высшей школы и науки или Министерство науки и высоких технологий.