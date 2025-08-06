Музаев: нагрузка на педагогов сократилась в 25 раз

Он также сообщил о запуске в 2025 году системы обратной связи с педагогами всех уровней

Количество документов, которые им приходится заполнять, сократилось в 25 раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

— По всем уровням образования — в 25 раз количество документов уменьшилось, которые они [учителя] обязаны заполнять, — подчеркнул Музаев.



Музаев также сообщил о запуске в 2025 году системы обратной связи с педагогами всех уровней — чат-бота Рособрнадзора, разработанного по поручению правительства. Чат-бот, функционирующий совместно с платформой «Сферум», с 1 января обработал уже 6 тыс. обращений.

— Основные вопросы носят консультативный характер. Но есть вопросы, где их права [учителей] нарушаются. Эта платформа нам позволяет моментально с регионами, с отдельно взятыми образовательными организациями их проблемы [учителей] решать, — отметил глава Рособрнадзора.

Ранее Минпросвещения определило нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты для педагогов, с учетом их специальности.



Рената Валеева