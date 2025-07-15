ФАС оштрафовала «Совкомбанк» и «Т-Банк» суммарно на 1 млн рублей

Причина в размещении ненадлежащей рекламы

Фото: Екатерина Петрова

За размещение ненадлежащей телерекламы «Совкомбанк» и «Т-Банк» оштрафованы в общей сумме на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

«Совкомбанк» в своей телерекламе крупным шрифтом давал информацию для потребителей о вкладе по ставке до 26,6% годовых. Другие важные условия, которые влияют на его доходность, во время рекламного ролика отображались на экране кратковременно и трудночитаемым шрифтом.

Такую же рекламу о вкладе c доходностью в размере 24% годовых размещал «Т-Банк». В ролике также мелким шрифтом и непродолжительное время транслировались сведения, влияющие на сумму доходов.

ФАС России возбудила дела о нарушении рекламного законодательства и признала рекламу «Совкомбанка» и «Т-Банка» ненадлежащей и вводящей потребителей в заблуждение.

Ранее татарстанское УФАС России оштрафовало компанию «ЭдЭкс» на 100 тыс. рублей за распространение недостоверной рекламы бесплатного обучения IT-профессиям.

Дарья Сайфиева