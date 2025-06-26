В России запретили ввоз посадочного и семенного материала из Нидерландов

Фото: Олег Тихонов

Россельхознадзор с 30 июня 2025 года вводит полный запрет на ввоз в Россию семенного и посадочного материала, выращенного в Нидерландах. Данная мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия страны и предотвращение распространения карантинных объектов.

Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных вредителей и болезней в растительной продукции нидерландского происхождения.

Россельхознадзор напомнил, что с 23 ноября 2023 года уже действует запрет на прямые поставки семян и посадочного материала из Нидерландов. Однако, как отмечает ведомство, продукция продолжает поступать на территорию России в сопровождении фитосанитарных сертификатов других стран, сообщили в пресс-службе.



Согласно данным Федеральной государственной информационной системы «Аргус-Фито», по состоянию на 22 июня 2025 года в Россию было ввезено 9,6 млн штук посадочного материала и 530,5 тонны семенного материала нидерландского происхождения. За весь 2024 год эти показатели составили 41,6 млн штук и 671,9 тонны соответственно.

Россельхознадзор вводит с 27 июня новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении.

Рената Валеева