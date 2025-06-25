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В посольстве США в Москве назначили нового зампосла

18:45, 25.06.2025
В посольстве США в Москве назначили нового зампосла
Фото: Максим Платонов

Дуглас Дайкхаус назначен новым заместителем посла Соединенных Штатов в России. Об этом сообщило американское дипломатическое представительство в социальных сетях.

Согласно информации, опубликованной посольством, Дайкхаус — опытный дипломат с более чем 25-летним стажем работы. До прибытия в Москву он занимал должность первого заместителя директора бюро эксплуатации зарубежных зданий Государственного департамента США. Также Дайкхаус занимал руководящие посты в бюро по вопросам Южной и Центральной Азии.

По данным американского посольства, Дайкхаус имеет «глубокие знания» о России и Восточной Европе. Он также работал в Мексике, Туркмении, Афганистане, Хорватии и Венгрии.

Рената Валеева

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