Госдума выступила против закрытия сафари-парка «Тайган» после нападения льва

Сафари-парк «Тайган» нельзя закрывать, несмотря на трагический инцидент с нападением льва на его учредителя Олега Зубкова, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном закрытии парка.

По словам депутата, «Тайган» — уникальное учреждение, где содержатся животные с непростой судьбой, которых часто приходится спасать.

— С моей точки зрения, произошедшее, безусловно, является историей трагической, но закрывать парк этот нельзя, поскольку там находятся животные с очень сложной судьбой — как правило, туда попадают те, кого приходится спасать, и надо отдать должное Зубкову, они действительно делают большое дело. Аналогов в России нет, в Европе практически нет, в мире очень мало, — подчеркнул Бурматов.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Парламентарий также отметил необходимость усиления мер безопасности для сотрудников «Тайгана», учитывая предыдущие случаи нападения хищников на персонал.

— Зубкова не остановит даже этот случай. Он все равно будет общаться со львами. Он их действительно любит. Он про каждого знает его непростую историю. Что бы там ни происходило, он будет всегда с ними. Но сотрудники учреждения должны быть защищены, посетители должны быть защищены, — добавил Бурматов.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. Директор «Тайгана» получил множественные травмы в результате нападения льва. Зубков был экстренно прооперирован в районной больнице, а затем переведен в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По словам представителя зоопарка, Олег Зубков пришел в сознание и общается, хотя пока с трудом, преимущественно письменно.

Рената Валеева