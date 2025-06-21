Задержанный рейс из Шарм-эль-Шейха благополучно приземлился в Казани
Рейс LMU 6311 из Шарм-эль-Шейха в Казань, который выполняла египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines с задержкой, прибыл в столицу Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
- На борту самолета Boeing 737-400 находились 60 пассажиров, в том числе 16 детей и один грудной ребенок.
Ранее сообщалось, что рейс был задержан и вылетел из Шарм-эль-Шейха только утром 21 июня, вместо запланированного времени вечером 19 июня. Росавиация поддерживала связь с пассажирами во время ожидания.
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