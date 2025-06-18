В Татарстане за сутки зарегистрировали пять пожаров, четыре — в жилом секторе

Восемь раз сотрудники выезжали по ложным вызовам

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 17 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали пять пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили восемь выездов по ложным вызовам и 12 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Восемь раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На объектах происшествий не зафиксировано.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за сутки зарегистрировано семь пожаров, в том числе в жилом секторе.



Анастасия Фартыгина