Рябков предупредил о рисках для АЭС «Бушер» в контексте ирано-израильского конфликта

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил глубокую обеспокоенность по поводу безопасности иранской атомной электростанции «Бушер» на фоне обострения ситуации в регионе. По его словам, риски, связанные с продолжающимся силовым противостоянием между Израилем и Ираном, для АЭС «Бушер» чрезмерно высоки.

— Конечно, все это крайне опасно. И если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий — а мы располагаем собственной информацией, подтверждаемой и сообщениями МАГАТЭ, — это просто стечение обстоятельств. Но риски слишком высоки, — заявил Рябков, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения силового противостояния для стабилизации ситуации и предотвращения катастрофических последствий для АЭС «Бушер», строительство которой было начато еще в 1975 году и завершено при участии России. Первый энергоблок станции был подключен к сети в 2011 году, а в настоящее время ведется строительство второго и третьего блоков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном началась 13 июня с израильской операции «Восстающий лев», направленной против иранской ядерной программы. Стороны уже обменялись ударами, подтверждая наличие жертв и повреждений инфраструктуры.

Помимо «Бушера», Иран строит еще две АЭС: «Сирик» и «Карун», что делает вопрос безопасности иранских атомных объектов еще более актуальным в свете разворачивающихся событий.

Рената Валеева