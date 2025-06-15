Российское посольство в Тель-Авиве открыло дополнительную горячую линию для граждан РФ

Фото: Мария Зверева

В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство России в Тель-Авиве объявило об открытии дополнительной горячей линии для оказания помощи гражданам России, находящимся в Израиле и на прилегающих территориях.

По данным пресс-службы диппредставительства, консульский отдел посольства испытывает значительную нагрузку из-за большого количества обращений россиян. Для обеспечения оперативной связи и помощи гражданам была запущена дополнительная телефонная линия: +972-53-600-38-47.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Восходящий лев». Позже стороны обменялись новыми ударами по территории друг друга.

Накануне из Ирана эвакуировали первую группу граждан России.

Рената Валеева