Следком возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес Владимира Мединского

Следком возбудил уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента Владимира Мединского и членов его семьи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Поводом для возбуждения дела стали сообщения об угрозах со стороны украинских радикалов, о которых ранее сообщил журналист Владимир Соловьев. По его словам, семье Владимира Мединского, включая его детей, поступают угрозы «вполне конкретного содержания». В сообщениях, в частности, содержится информация о том, что радикалам известно местонахождение детей и упоминаются «начиненные самокаты», что, по мнению журналиста, является намеком на теракты, произошедшие в России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с данной информацией.



Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Россия готова к встрече с Украиной 2 июня в Стамбуле и рассчитывает на поддержку всех, кто искренне заинтересован в мирном процессе.

Рената Валеева