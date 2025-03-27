Главный инженер пойдет под суд за смертельный пожар в Елабуге из-за незаконного подключения газа

Фото: Реальное время

Следком России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего главного инженера ООО «СпектрГаз». Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в середине февраля 2024 года обвиняемый незаконно подключил жилой дом к природному газу в Елабуге. Это привело к возгоранию и пожару, в результате которого погибли три человека, включая двух детей, еще один получил легкие травмы.

Обвиняемый не признал свою вину. Собранные доказательства переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Татарстане к газу подключены 81% домов. В это время средний показатель по России составляет 51%.



Матвей Гавриков