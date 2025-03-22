Народная артистка Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 85 лет скончалась народная артистка Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале. Причины смерти не называются.

— Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина, — написал Малахов.

Лариса Голубкина родилась в 1938 году и окончила Московское музыкально-педагогическое училище и ГИТИС. Ее дебют в кино состоялся в 1962 году в роли Шуры Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». За свою карьеру она сыграла более двух десятков ролей, включая работы в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки» (1979).

С 1964 года Голубкина служила в Театре Российской Армии и также работала в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. В 1991 году ей было присвоено звание народной артистки. Она активно гастролировала как сольно, так и в дуэте с пианистами Александром Бисеровым и Александром Сариевым. Лариса Голубкина оставила значительный след в российском искусстве и запомнится как одна из ярчайших актрис своего времени.

Анастасия Фартыгина