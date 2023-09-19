В Казани планируют завершить реконструкцию моста через реку Киндерку к концу октября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К концу октября в казанском жилом массиве Киндери планируют реконструировать мост через реку Киндерку. На сегодня строители полностью демонтировали носовой переход сооружения.

Как сообщает администрация Советского района города, на месте идут работы по монтажу железобетонных изделий и гидроизоляции. Также строители обустраивают сооружения нового мостового перехода. Продолжается ремонт дороги по улице Степной и обустройство ливневой канализации.

Параллельно выполняется очистка русла реки Киндерки.

Напомним, движение по мосту было закрыто в середине июня. На сооружении планировали заменить несущие элементы, ширину проезжих частей довести до нормативов, обустроить тротуары, обновить освещение и установить элементы безопасности.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов