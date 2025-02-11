Владельца «Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте

Компания «Крокус интернэшнл», владелец концертного зала «Крокус сити холл», была признана потерпевшей стороной по уголовному делу о террористическом акте, произошедшем во время выступления группы «Пикник». Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно постановлению, акционерное общество «Крокус интернэшнл» признано потерпевшим по статьям Уголовного кодекса, касающимся терактов, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, а также участия в деятельности террористической организации. Концертный зал «Крокус сити холл» был поврежден в результате атаки террористов и в настоящее время не функционирует.

Как потерпевшая сторона, «Крокус интернэшнл» имеет право на ознакомление с материалами уголовного дела, участие в судебных разбирательствах и возможность предъявления гражданского иска для компенсации ущерба. В настоящее время следственные действия завершены и стороны начинают знакомиться с материалами дела.



Напомним, что 7 февраля Следком России завершил расследование уголовного дела о теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Анастасия Фартыгина