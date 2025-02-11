Сегодня утром в Татарстане ожидается до -16 градусов, днем — до -8 градусов

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Утром в большинстве районов республики прогнозируется туман, днем он возможен местами. Ветер северо-западный, северный 2—7 м/с. Утром похолодает до -8... -13 градусов, при прояснениях до -16 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани прогнозируется от -5 до -7 градусов, без существенных осадков. Местами туман.

Галия Гарифуллина