ГОСТ на шаурму в России утвердят к концу 2025 года
В России планируется утвердить государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму к концу четвертого квартала 2025 года, сообщили в пресс-службе Роскачества.
— Утверждение ГОСТа на шаурму предварительно запланировано к концу четвертого квартала 2025 года, — говорится в сообщении ведомства.
Участники отрасли общественного питания, ретейла и эксперты в области пищевой безопасности проявляют высокую заинтересованность в разработке данного стандарта.
На данный момент проходит активное публичное обсуждение первой редакции ГОСТа. Разработка стандарта осуществляется в соответствии с установленными сроками программы национальной стандартизации.
Накануне в Казани в Московском районе вновь закрыли кафе «Шаурма №1 на углях» на улице Декабристов, 8. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора после повторной проверки, проведенной в заведении.
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