Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые возобновит работу с 7 февраля
С 6:00 завтрашнего дня вновь начнет работать ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.
Переправа будет функционировать круглосуточно и без выходных, что обеспечит удобный доступ для местных жителей и грузовых перевозок.
- Установленное ограничение по весу составляет 2,5 тонны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.