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Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые возобновит работу с 7 февраля

12:36, 06.02.2025
Ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые возобновит работу с 7 февраля
Фото: Динар Фатыхов

С 6:00 завтрашнего дня вновь начнет работать ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Переправа будет функционировать круглосуточно и без выходных, что обеспечит удобный доступ для местных жителей и грузовых перевозок.

  • Установленное ограничение по весу составляет 2,5 тонны.
Анастасия Фартыгина

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