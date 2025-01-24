Новости общества

12:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые

15:20, 24.01.2025

Водителям рекомендовано ехать с приоткрытыми дверями и отстегнутыми ремнями

В Татарстане открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые
Фото: Михаил Захаров

В Татарстане открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые после проведения специальных учений, имитирующих провал автомобиля под лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По легенде учений автомобиль с двумя пассажирами, превысив скорость, частично провалился под лед. Спасатели отработали алгоритм действий, включая фиксацию автомобиля, его деблокировку, эвакуацию пострадавших и передачу их медикам.

После учений ГИМС проверила толщину льда, которая составляет 30—35 см, и разрешила движение легковых автомобилей массой до 2,5 тонны. Скорость движения ограничена 20 км/ч, дистанция — от 50 до 100 м. Водителям рекомендовано ехать с приоткрытыми дверями и отстегнутыми ремнями.

Переправа оборудована тракторами для расчистки, шлагбаумами и дорожными знаками. Открытие трассы через Волгу сокращает путь от Зеленодольска до Нижних Вязовых примерно на 70 километров.

Напомним, что выезд автотранспорта на лед вне ледовых переправ запрещен.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также