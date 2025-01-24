В Татарстане открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые

Водителям рекомендовано ехать с приоткрытыми дверями и отстегнутыми ремнями

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане открылась ледовая переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые после проведения специальных учений, имитирующих провал автомобиля под лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По легенде учений автомобиль с двумя пассажирами, превысив скорость, частично провалился под лед. Спасатели отработали алгоритм действий, включая фиксацию автомобиля, его деблокировку, эвакуацию пострадавших и передачу их медикам.



После учений ГИМС проверила толщину льда, которая составляет 30—35 см, и разрешила движение легковых автомобилей массой до 2,5 тонны. Скорость движения ограничена 20 км/ч, дистанция — от 50 до 100 м. Водителям рекомендовано ехать с приоткрытыми дверями и отстегнутыми ремнями.

Переправа оборудована тракторами для расчистки, шлагбаумами и дорожными знаками. Открытие трассы через Волгу сокращает путь от Зеленодольска до Нижних Вязовых примерно на 70 километров.

Напомним, что выезд автотранспорта на лед вне ледовых переправ запрещен.

Рената Валеева