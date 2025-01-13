Хабиб Нурмагомедов заявил о провокации после снятия с самолета в США

Фото: Максим Платонов

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент, произошедший в аэропорту США, когда его сняли с самолета из-за спора со стюардессой. Спортсмен заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Об этом пишет РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова сняли с рейса после того, как бортпроводница спросила его, сидящего в аварийном ряду, о готовности помочь пассажирам в случае ЧС. Возник спор, после которого Нурмагомедов отказался пересесть на другое место, и супервайзер попросил его покинуть самолет.

В своем Instagram* Нурмагомедов написал, что стюардесса была «очень груба с самого начала», несмотря на то, что он «прилично говорит по-английски». Он также отметил, что бортпроводница настаивала на том, чтобы его сняли с места.

— Какое было у нее основание для этого — расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать, — отметил Нурмагомедов.

По словам спортсмена, после непродолжительного разговора стюардесса вызвала охрану, и его высадили из самолета. Через полтора часа он сел на другой рейс и отправился в пункт назначения.

Рената Валеева