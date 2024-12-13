В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком на развороте, водитель погиб на месте

В Татарстане из-за разворота в неположенном месте легковушка столкнулась с грузовиком. Водитель скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

По предварительным данным, сегодня, примерно в 11.26, на трассе М-7 «Волга» водитель грузового автомобиля ФАВ двигался по прямой и столкнулся с «Ладой Ларгус». Известно, что мужчина имел стаж вождения 34 года.

За рулем «Лады Ларгус» был тоже опытный водитель, со стажем около 50 лет, однако он совершил разворот в неположенном месте. В результате аварии он скончался на месте происшествия.

