ЦАХАЛ подтвердил смерть лидера совета «Хезболлы» Хашима Сафи ад-Дина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о ликвидации главы исполнительного совета движения «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина.

Его считали преемником бывшего генерального секретаря организации Хасана Насруллы.

— Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трех недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дина и глава разведывательного штаба «Хезболла» Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами, — говорится в их сообщении.

В конце сентября ЦАХАЛ также подтвердил смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он был убит посредством удара ВВС Израиля в Бейруте

Олег Исаков