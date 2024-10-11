За прошедшие сутки в России потушили 25 лесных пожаров

В России за прошедшие сутки потушили 25 лесных пожаров в 10 регионах. В настоящее время продолжается тушение 43 пожаров в 6 регионах.

В тушении участвуют:

1099 человек;

206 единиц техники;

10 воздушных судов;

Авиационный мониторинг ведут 14 воздушных судов.

В Забайкальском крае для помощи в тушении привлечен 281 работник Авиалесоохраны из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

Режим ЧС введен в 4 регионах, а особый противопожарный режим действует в 33 субъектах.

С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина