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За прошедшие сутки в России потушили 25 лесных пожаров

10:48, 11.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили 25 лесных пожаров
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

В России за прошедшие сутки потушили 25 лесных пожаров в 10 регионах. В настоящее время продолжается тушение 43 пожаров в 6 регионах.

В тушении участвуют:

  • 1099 человек;
  • 206 единиц техники;
  • 10 воздушных судов;
  • Авиационный мониторинг ведут 14 воздушных судов.

В Забайкальском крае для помощи в тушении привлечен 281 работник Авиалесоохраны из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.

Режим ЧС введен в 4 регионах, а особый противопожарный режим действует в 33 субъектах.

С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

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