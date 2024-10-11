За прошедшие сутки в России потушили 25 лесных пожаров
В России за прошедшие сутки потушили 25 лесных пожаров в 10 регионах. В настоящее время продолжается тушение 43 пожаров в 6 регионах.
В тушении участвуют:
- 1099 человек;
- 206 единиц техники;
- 10 воздушных судов;
- Авиационный мониторинг ведут 14 воздушных судов.
В Забайкальском крае для помощи в тушении привлечен 281 работник Авиалесоохраны из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края.
Режим ЧС введен в 4 регионах, а особый противопожарный режим действует в 33 субъектах.
С начала года 69% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
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