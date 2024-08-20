Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.
Рамзан Кадыров в своих социальных сетях рассказал, что к приезду Владимира Путина в Грозном запланирована насыщенная программа.
Напомним, сегодня Владимир Путин также посетил два северокавказских региона — Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. В рамках посещения регионов страны глава государства почтил память жертв теракта в школе №1 и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». Также президент России встретился с матерями погибших во время теракта в школе в Беслана.
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