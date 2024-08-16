Казань стерилизовала 330 домашних собак бесплатно с начала мая

Фото: Динар Фатыхов

С начала мая в Казани бесплатно стерилизовали 330 домашних собак в рамках проекта «Казань — город без брошенных животных». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В рамках акции, которая проводится с 2020 года, владельцам собак предлагается не только бесплатная стерилизация, но и вакцинация от бешенства, а также выдача ветеринарного паспорта. По желанию владельца, собаке вживляется электронный чип.

За прошедшие годы в рамках проекта было бесплатно стерилизовано около тысячи домашних собак.

Напомним, пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в республике зарегистрировано более 5,2 тысячи случаев обращения за медицинской помощью после нападения животных. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период (6 месяцев) 2023 года.



Анастасия Фартыгина