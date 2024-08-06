За прошедшие сутки в 12 российских регионах удалось ликвидировать 46 очагов лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 12 российских регионах потушили 46 лесных пожаров. На данный момент продолжается тушение 141 лесного пожара в 10 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы 3 517 человек, 272 единицы спецтехники и 74 воздушных судна.

Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 514 специалистов федерального резерва «Авиалесоохраны»: 235 — в Забайкальском крае и 279 — в Республике Саха (Якутия). взято с официального канала Федерального агентства лесного хозяйства

На территории двух регионов — Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) — введен федеральный режим ЧС. Еще в трех субъектах — Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва — действует режим чрезвычайной ситуации.

Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах страны. В период его действия доступ в лес категорически запрещен.



Напомним, что позавчера в России потушили еще 48 лесных пожаров в 19 регионах.

Олег Исаков