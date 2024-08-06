За прошедшие сутки в 12 российских регионах удалось ликвидировать 46 очагов лесных пожаров
За прошедшие сутки в 12 российских регионах потушили 46 лесных пожаров. На данный момент продолжается тушение 141 лесного пожара в 10 субъектах страны.
В борьбе с огнем задействованы 3 517 человек, 272 единицы спецтехники и 74 воздушных судна.
На территории двух регионов — Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) — введен федеральный режим ЧС. Еще в трех субъектах — Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва — действует режим чрезвычайной ситуации.
Особый противопожарный режим установлен в 56 регионах страны. В период его действия доступ в лес категорически запрещен.
Напомним, что позавчера в России потушили еще 48 лесных пожаров в 19 регионах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.