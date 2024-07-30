В России создадут кадровые центры для удобного поиска вакансий и работников

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании специальных кадровых центров для эффективного подбора кадров. Об этом он сообщил на стратегической сессии правительства РФ, посвященной национальному проекту «Кадры», передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул важность создания условий для людей в поиске подходящих вакансий. Он также отметил необходимость выстраивания понятного и простого взаимодействия работодателей, образовательных учреждений и служб занятости.

По словам Мишустина, должна четко действовать единая цифровая платформа «Работа в России», которая уже содержит актуальную информацию. Кроме того, необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги.

«Кадры» — один из пяти новых национальных проектов, о запуске которого объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале. Глава государства тогда обрисовал приоритетные направления развития страны до 2030 года, которые затем были закреплены в майском указе.

Напомним, в России могут разработать федеральный проект, направленный на повышение управляемости найма мигрантов. Эта инициатива вошла в рабочую версию национального проекта «Кадры».

Рената Валеева