Фонд «Свободная Россия»* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Динар Фатыхов

Американская организация Free Russia Foundation* (фонд «Свободная Россия») включена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

С 28 июня 2019 года фонд внесен в список нежелательных организаций в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения заместителя генпрокурора России.