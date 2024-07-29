Фонд «Свободная Россия»* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Американская организация Free Russia Foundation* (фонд «Свободная Россия») включена в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
С 28 июня 2019 года фонд внесен в список нежелательных организаций в соответствии с Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения заместителя генпрокурора России.
Справка
* Признан иноагентом на территории РФ и включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Фонд внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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