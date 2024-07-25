Большинство россиян уверены, что KPI помогает в работе

Фото: Максим Платонов

Целевые показатели на работе есть у 45% россиян. Из них 82% получают KPI от руководства, а 11% устанавливают их себе самостоятельно. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Положительное влияние KPI на работу отмечают 77% опрошенных, однако 31% россиян считают, что показатели эффективности демотивируют, а 9% признались, что боятся их. Почти половина (49%) опрошенных всегда достигают поставленных целей, 45% респондентов — иногда, а 6% — никогда.

— KPI имеет множество преимуществ, начиная от улучшения производительности и мотивации сотрудников до более эффективного управления компанией в целом. Понимание и использование ключевых показателей эффективности играют важную роль в достижении успеха и роста бизнеса в современной корпоративной среде. Однако не следует забывать, что KPI не являются единственным показателем эффективности. Они могут быть полезными инструментами для оценки производительности, но не должны заменять более глубокий анализ и оценку качества работы, — считает заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

Напомним, в недавнем исследовании 52% опрошенных жителей Казани отметили, что больше времени тратят на себя, а 48% — на работу. Каждый третий участник опроса сообщил, что работает по 9—10 часов в день. Казанцы высоко ценят летнее время, поэтому среди тех, кто готов поработать дополнительно, 78% хотели бы получать ставку 7—8 тысяч рублей в час.

Дарья Пузикова