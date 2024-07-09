В Казани температура вновь поднимется до +30 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный 6—11 м/с. По Татарстану также не ожидается осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов.

Напомним, накануне в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение — оно будет действовать с 9 по 15 июля.