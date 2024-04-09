Российские войска уничтожили склад боеприпасов на Херсонском направлении

Согласно ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции, российские Вооруженные силы нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в районах Работина Запорожской области и Ивановки Херсонской области.

Потери украинской армии составили до 75 солдат. Кроме того, ВСУ лишились боевой машины пехоты, пяти пикапов, двух 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Также был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике в ходе боевых действий. Согласно официальным данным, потери составили более 480 военнослужащих, а также семь автомобилей и различные виды артиллерийских установок и орудий.



В числе потерянной военной техники оказались:

155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства;

105-мм орудие L119 производства Великобритании;

152-мм гаубица «Мста-Б»;

122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;

122-мм гаубица Д-30;

100-мм противотанковая пушка «Рапира».

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Олег Исаков