В Татарстане рассказали о подготовке к паводку

Сегодня заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан, подполковник внутренней службы Андрей Елизаров рассказал о прогнозе развития паводковой обстановки и готовности сил и средств региона к пропуску паводковых вод в 2024 году.

Согласно прогнозам, вскрытие малых рек и формирование пиков паводковых вод ожидается на 7–8 дней позже средних многолетних дат — во второй декаде апреля. Максимальные уровни воды большинства рек ожидаются выше среднемноголетних значений на 16–77 см.

При наихудшем сценарии развития весеннего половодья в зону возможного подтопления попадают 220 населенных пунктов, в которых проживает свыше 13 тысяч человек. Для мониторинга паводковой ситуации задействована гидрологическая сеть УГМС РТ — это 35 стационарных гидропостов, а также начата работа 113 временных гидропостов.

Кроме того, в регионе проведены работы по чернению льда на 27 участках и очищены более 5 тысяч водопропускных труб, а русла рек расчищены на 70 участках.

Нафиса Миннехузина