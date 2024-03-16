Трамваи в Казани перевезли на 2,7% больше пассажиров, чем в прошлом зимнем сезоне

За декабрь — февраль 2023—2024 годов трамваи в Казани перевезли 3 623 846 человек. Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2022—2023 годов. Об этом рассказали журналисту интернет-издания «Реальное время» в МУП «Метроэлектротранс».

Основной проблемой при организации движения трамваев стали мощные снегопады в середине января. Главная сложность — очистка снега, с которой не справлялись снегоуборочные трамваи «Снегурка» из-за проскальзывания. Выходило из строя большое количество пассажирских трамваев — в первую очередь из-за попадания снега в электродвигатели, потому что все трамваи низкопольные.

Ремонтное депо работало круглосуточно, для работ привлекали сотрудников из других депо и подрядчиков. Часть трамваев все еще находится на ремонте. Несмотря на сложности, пассажиропоток на трамваях вырос.

Кроме того, в этом году в Казани отмечают 125 лет электрического трамвая. «Метроэлектротранс» занимается восстановлением МТВ-82 для аллеи славы. К праздничной дате проведут мероприятия, ожидается прибытие участников МАПГЭТ, которые были в Казани и в прошлом году, когда отмечали 75 лет троллейбуса.

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Нафиса Миннехузина, Артем Гафаров