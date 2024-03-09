Сейм Польши проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Сейм Польши проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Большинство, а именно 435 депутатов поддержали инициативу, оставшиеся пять выступили против. Об этом сообщила пресс-служба польского парламента.

Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что в стране использовали программное обеспечение Pegasus для прослушки известных политиков и бизнесменов.

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Разиль Самигуллин