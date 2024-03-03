Кабмин выделит допфинансирование на выплаты матерям-героиням в России

Правительство России дополнительно выделит более 30 млн рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Из выделенной суммы 20 млн рублей направят на выплату матерям-героиням, 5,5 млн рублей — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 млн рублей — награжденным медалью этого ордена.

В Кабмине уточнили, что родившие и воспитавшие 10 и более детей матери получат миллион рублей. Родители семи и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получат полмиллиона рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие четырех и более детей, — 200 тысяч.

В августе 2023 года в казанском Кремле чествовали лучшие семьи Татарстана. Прием проводился от имени раиса республики Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. Большинство гостей получили медаль ордена «Родительская слава». Еще две семьи, воспитывающие более 10 детей, удостоились медали «Родительская доблесть».



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