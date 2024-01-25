В республиканской премии «Студент года Татарстана» участвовали почти 600 студентов

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Главная миссия республиканской премии «Студент года Республики Татарстан» — найти, поддержать и поощрить талантливых студентов. О престиже премии говорит количество заявок — в этом году участвуют почти 600 студентов, которые учатся в 29 вузах.

Победителей определяют в 20 номинациях. Они получают возможность стажировки в ведущих предприятиях республике.

Гран-при Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан» вручили студентке государственного энергетического университета (КГЭУ) Гузеле Газетдиновой. Награду вручил раис республики Рустам Минниханов.

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Марагрита Головатенко