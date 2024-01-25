В Татарстане мать хотят лишить прав после гибели ребенка на пожаре

Прокуратура Черемшанского района завершила проверку трагического инцидента, произошедшего в одном из частных домов района, где погиб ребенок. Расследование выявило многочисленные нарушения в работе органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Несмотря на сигналы о неблагополучной семье и ее социально опасном положении, органы системы профилактики — комиссии по делам несовершеннолетних, отделы образования и МВД, социально-реабилитационные службы и органы опеки — не провели необходимые профилактические меры. В результате ребенок погиб на пожаре. По итогам проверки в адрес руководителей ответственных органов внесены представления о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Также решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении двоих детей и привлечении ее к уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Органы прокуратуры продолжают контролировать ход расследования и принятие мер по устранению выявленных нарушений.



Пожар случился вечером 7 января. Женщину и дочь госпитализировали в Черемшанскую ЦРБ. Однако после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть девочки. Прокуратура Черемшанского района Татарстана начала проверку 9 января.

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Маргарита Головатенко