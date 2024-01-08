Врач рассказал об опасных симптомах после падения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При некоторых симптомах после падения необходимо обратиться к травматологу, предупредил Андрей Рябков, терапевт Budu.

— Самый очевидный симптом — болевые ощущения в конечностях. При падении далеко не всегда удается сохранить координацию движений, сгруппироваться правильно, из-за чего можно получить растяжение, ушибы или разрывы связок. В таком случае можно, например, увидеть отек конечности, боли при движении. Надо незамедлительно обратиться к травматологу, который осмотрит место травмы, при необходимости зафиксирует конечность, чтобы обездвижить ее, и выпишет лечение, — цитирует эксперта RT.

Кроме того, в результате падения может появиться трещина в кости. Симптомами врач назвал острую боль и отек. Появление синяка говорит о повреждении сосудов. При переломе пациент сталкивается с острой болью, отеком, гематомой, изменением внешнего вида конечности.

realnoevremya.ru/Илья Репин

— Если перелом в теле (ребра, например), то пациент должен оставаться без движения до приезда врачей. При падении также можно заработать сотрясение мозга. Пациент может ощущать головокружение, головную боль, проблемы с чтением и письмом, тошноту, слабость и сонливость. Если после падения вы ощущаете что-то из перечисленного, следует незамедлительно обратиться к врачу, — порекомендовал Рябков.

Напомним, перелом в период празднования Нового года получает каждый десятый житель России. Самыми травмоопасными российскими городами без учета Москвы аналитики назвали Уфу (доля новогодних происшествий там составляет 11%), Красноярск (5%), Киров, Санкт-Петербург и Сургут (по 4%). Нередко требовалась медицинская помощь жителям Казани и Сочи (по 3%).

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Галия Гарифуллина