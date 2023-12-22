Подростки построили Казанский кремль в игре Minecraft

Фото: скриншот realnoevremya.ru / фото воссозданной мечети «Кул-Шариф» в игре Minecraft

Шесть подростков из Казани смогли воссоздать в игре Minecraft новогоднюю ярмарку во дворе Присутственных мест столицы Татарстана и мечеть «Кул-Шариф». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе республиканского «Движения Первых».

Студенты и школьники в точности повторили само здание Присутственных мест, в том числе и арки внутри. Помимо этого, авторам удалось детально изобразить мечеть «Кул-Шариф».

скриншот realnoevremya.ru / фото воссозданной мечети «Кул-Шариф» в игре Minecraft

Подростки до мельчайших деталей старались передать новогоднюю ярмарку: например, в их проекте даже есть продавцы, а в крепостной стене авторам удалось воссоздать каморы. При создании проекта «строители» ходили на экскурсии в Казанский кремль, а также ориентировались на фотографии новогодней ярмарки с прошлого года.



Проект создали:

Валентина Яковлева, студентка колледжа КИУ им. Тимирясова;

Роман Карташёв, студент колледжа ТИСБИ;

Ляйсан Шамсутдинова, студентка колледжа КИУ им. Тимирясова;

Булат Гадельшин, ученик школы №13

Рауль Бояров, студент колледжа КИУ им. Тимирясова;

Алексей Сержанов, ученик школы №124.

скриншот realnoevremya.ru / фото воссозданной мечети «Кул Шариф» в игре Minecraft

Напомним, новогодняя Кремлевская ярмарка открылась 20 декабря 2023 года. Жители Казани и гости столицы Татарстана могут приобрести на ней различные товары, посмотреть представления и концерты, а также выставку в каморах. Площадка будет работать до 15 января.



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Илина Хакимова