«Флот Республики Татарстан» столкнулся с дефицитом кадров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

АО «Флот Республики Татарстан» столкнулся с проблемой дефицита кадров. Об этом «РБК Татарстану» сообщил гендиректор компании Роман Лизалин.

По его словам, проблема, с которой столкнулась компания, серьезнее, чем обеспечение речных перевозок новыми судами. Лизалин подчеркнул, что несмотря на укомплектованность экипажем имеющихся трех судов у «Флота Республики Татарстан», компания столкнулась со сложностями.

— При хорошем правильном финансировании, чтобы построить «Метеор», нужен год, а чтобы вырастить профессионального капитана, требуются десятки лет. На сегодня наши капитаны — люди преклонного возраста. Хорошо, что они у нас есть, так как они могут поделиться своим опытом с молодежью. Но работать над решением этого вопроса необходимо, — сказал Лизалин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этой связи гендиректор заявил, что компания планирует принимать на свой баланс «не только суда «Татфлота», но их экипажи, потому что никто не знает судно лучше, чем его капитан, который проработал на нем не один десяток лет».

Лизалин подчеркнул, что для решения кадрового вопроса ведется совместная работа с Государственным университетом водного транспорта. Он также не стал исключать возможность целевого набора в вузе для «Флота РТ».

По его словам, для комплексного решения проблемы возможно потребуется подключать и другие вузы. Нехватка кадров наблюдается не только в командном составе (капитаны, механики), но и в рядовом.

Напомним, вся татарстанская пассажирская флотилия начнет работать в составе АО «Флот Республики Татарстан» со следующего года. Сезон навигации 2023 года завершат с «Татфлотом».

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Илина Хакимова