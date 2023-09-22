Канада ввела санкции против Антона Котякова и Артема Здунова

Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении санкций против 42 российских физлиц и 22 компаний. В реестр внесли министра труда России Антона Котякова, главу Россотрудничества Евгения Примакова и бывшего министра экономики Татарстана, главу Мордовии Артема Здунова.

Еще под санкции попали «Юнармия», «Русское географическое общество», «Валдай», оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш», а также университеты МГИМО и ВШЭ.

В августе Канада ввела санкции против банков «Зенит» и «Уралсиб». Также под рестрикции попали «Северсталь», «Русатом» и Росбанк.

В начале июня премьер Канады Джастин Трюдо объявил об изъятии российского самолета Ан-124 и намерении передать его Украине. Вместе с этим он объявил о введении санкций против 24 физлиц и 17 организаций за поддержку спецоперации России.

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Айрат Назипов