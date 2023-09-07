На ремонт челнинского госпиталя для ветеранов выделят дополнительное финансирование

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на капремонт стационара ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в Набережных Челнах выделят 56 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет, а завершить работы необходимо до 1 декабря текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ с установкой систем инженерно-технического обеспечения. Вместе с этим исполнитель должен будет приобрести и поставить на объект новую мебель и медицинское оборудование.

Уточняется, что в здании установят новые окна в витражи, алюминиевые двери, вентиляцию, кондиционеры и др.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, ремонт стационара в госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов стартовал еще в мае. Тогда сообщалось, что в здании отремонтируют санузлы, заменят окна и сантехнические приборы. Кроме того, в нем отремонтируют системы горячего и холодного водоснабжения.

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Максим Кокунин