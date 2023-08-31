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Кабмин ввел экспортные пошлины в размере 7% на некоторые виды удобрений с 1 сентября

21:59, 31.08.2023

Правительство России ввело экспортные пошлины на некоторые виды удобрений в размере 7%, следует из проекта постановления правительства.

Ставка зависит от вида удобрений. Пошлина на азотные удобрения составит 7%, но не менее 1 100 рублей за тонну, на фосфорные — 7%, но не менее 2 100 рублей за тонну, на калийные — 7%, но не менее 1 800 рублей за тонну.

Ставка пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июле заявляла, что страна ожидает от генсека ООН реакции по его планам касательно Меморандума России — ООН по экспорту российского зерна и удобрений.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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