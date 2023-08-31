МАК не будет проводить расследование крушения самолета, на котором разбился Пригожин

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t.me/mk_ru (архив)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не будет проводить расследование крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, произошедшее 23 августа, где разбился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



— В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Embraer Legacy» 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «делом о крушении самолета Пригожина занимается Следственный комитет, это российское расследование, о международном речи не идет». Рассматриваются разные версии, в том числе и преднамеренное злодеяние.

Напомним, 23 августа в Тверской области, вблизи населенного пункта Куженкино, произошло падение частного самолета Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер».



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Илина Хакимова