Минтранс: России нужно 100 скоростных пассажирских речных судов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Минтрансе России заявили, что стране необходимо около 100 единиц скоростных пассажирских речных судов. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Александр Пошивай на выездном совете Госдумы по речным перевозкам.

При подготовке обновленной транспортной стратегии Минтранс вместе с регионами планирует определить перспективную маршрутную сеть для скоростных речных пассажирских перевозок, необходимую причальную инфраструктуру и этапность строительства флота.

Спикер считает, что при строительстве скоростных судов могут быть использованы уже существующие финансовые механизмы государственной поддержки, но вопрос финансовой модели эксплуатации скоростного флота требует дополнительной проработки.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

— При этом определяющая роль должна принадлежать региональным властям — основным генераторам и потребителям обсуждаемого ресурса, — передает его слова «Интерфакс».

На прошлой неделе в ульяновский речной порт прибыл «Метеор-2020». Он совершил первый экскурсионный рейс в город с 50 пассажирами из Казани. «Метеоры» начнут курсировать в Ульяновск и обратно в столицу Татарстана уже со следующей недели. Подробности — в материале «Реального времени».

Тогда же спикер Думы Вячеслав Володин анонсировал выездное совещание Госдумы. Он уточнял, что депутаты хотят выработать законодательные решения, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта в стране. Первым делом возьмутся за Волгу, которая протекает в 16 регионах страны, включая Татарстан.

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Айрат Назипов