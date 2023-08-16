Судостроительный колледж в Зеленодольске откроют 1 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Зеленодольский судостроительный колледж откроет свои двери для учащихся 1 сентября. Такое заявление на августовском совещании работников образования сделал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Министр напомнил, что решение об открытии колледжа было принято в соответствии с поручением раиса республики Рустама Минниханова.

О планах создать Зеленодольский судостроительный колледж стало известно в 2022 году. Вновь открывающееся образовательное учреждение имеет богатую историю. Его первое название — Судостроительный техникум. Он появился в Зеленодольске в период Великой Отечественной войны — в 1941 году, и открылся на базе эвакуированного Киевского судостроительного техникума. К 1943 году закончилось строительство производственных мощностей, а еще через год Совет народных комиссаров СССР издал приказ о начале работы техникума.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В декабре 2010 года по инициативе Минобразования Татарстана Кабмин республики издал постановление о закрытии техникума. Учащихся должны были перевести в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ).

О том, что в этом месте возродят судостроительный колледж, «Реальному времени» в мае рассказала заместитель вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Тогда еще шла предварительная работа. У городских предприятий и других организаций Татарстана собирали информацию об их кадровых потребностях и предложения по организации практико-ориентированной учебы.

В феврале нынешнего года премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о создании колледжа.

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Айрат Назипов