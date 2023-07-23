На месте лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссии зарегистрировали компанию

В Белоруссии зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», юридическим адресом которого является деревня, где расположен лагерь группы «Вагнер». Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что эта информация размещена в госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей республики.

— Компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» зарегистрирована 19 июля, ее вид деятельности — управление недвижимым имуществом. Юридическим адресом компании является деревня Цель, Осиповичского района Могилевской области — ул. Восточная, дом 2а, — говорится в публикации.

На прошлой неделе в Министерстве обороны Белоруссии рассказали о взаимодействии с подразделениями «Вагнера».

— Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск, — говорилось в сообщении.

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Максим Кокунин